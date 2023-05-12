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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد أيام قليلة من زيارة مُخططة للمصنع..

الإنتاج الحربي: خطط كبرى للعمل على تطوير مصنع المدرعات

وزير الدولة للإنتاج
"وزير الدولة للإنتاج الحربي"

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة للوزارة والذي قام الوزير بزيارته منذ أيام قليلة في زيارةٍ مُخططة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يحرص على تنفيذها بغرض المتابعة الدورية لسير العمل بالجهات التابعة.

وأجرى محمد صلاح، زيارة مفاجئة لمصنع 200 الحربي الذي يعد قلعة الصناعات العسكرية لتلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من منتجاته المختلفة، حيث قام بتصنيع الدبابة (M1A1)  ويقوم بإنتاج المركبة المدرعة المصرية "سينا 200" إلى جانب تصنيع شاسيه المركبة الأورال وكباري الاقتحام السريع إضافةً إلى العمل على بدء تصنيع واحدة من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وهي منظومة الهاوتزر "K9 A1 EGY"، كما يلبي المصنع احتياجات وزارة الداخلية من عربات نقل الجنود والسواتر الواقية من الرصاص.

وللمصنع دور رائد في مجال الصناعات الثقيلة المدنية حيث يشارك في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري كما يساهم في تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بالإضافة إلى دور مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في تجهيز عربات الشباب المتنقلة وتصنيع خزانات الوقود والمياه والجمالونات المعدنية.

وأوضح أن الهدف من إجراء هذه الجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة هو الاطمئنان على طبيعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها إلى جانب الإطلاع على المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء والموقف الحالي للعقود الجارى تنفيذها، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتوطين الصناعات الدفاعية وتعميق التصنيع المحلى إجمالا وتعزيز دور الوزارة فى تنفيذ المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية بالاستفادة من إمكانياتها التكنولوجية وكوادرها البشرية المُخلصة التى تمكّنها من إنجاز مختلف المشروعات الموكلة إليها فى التوقيتات المحددة وبأعلى مستويات الجودة.

ولم تقتصر الجولة التفقدية على لقاء المسئولين بالمصنع ولكن حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على مخاطبة العاملين بشكلٍ مباشر وسؤالهم عن العملية الإنتاجية والتحديات التي تواجههم خلال العمل، قائلا للجميع أن "الدولة المصرية لم تبخل على المصنع بأي دعم لذا فنحن نتوقع منكم الكثير خلال الفترة المقبلة وينبغي على كل عامل أن يعي جيدًا قيمة وأهمية ما يشارك في إنتاجه"، مؤكدًا على ثقته في الكوادر البشرية للمصنع الذي يضم نخبة من المهندسين والعاملين المدربين.

مُخططات كبرى طموحة للعمل

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هناك مُخططات كبرى طموحة للعمل على تطوير مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ورفع مستوى إمكانياته التصنيعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة المفاجئة والتي ارتكزت على المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والإلتزام بإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وتشجيع البحث العلمي والإبداع، مضيفًا أنه رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

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