دي ماريا يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، آخر تطورات ملف تجديد عقد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مع نادي يوفنتوس الإيطالي.



وينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، وبالتالي يحق له التوقيع مجانا لأي نادٍ، دون الرجوع لإدارة البيانكونيري.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" يوفنتوس متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق جديد مع أنخيل دي ماريا قريبا".

أضاف:" المحادثات جارية وتتقدم بشكل جيد للغاية إلى المراحل النهائية".



وتابع:"لا توجد فرصة لانتقال دي ماريا إلى الدوري التركي في الموسم المقبل، على الرغم من ارتباط اسمه ببعض الأندية".



وشارك دي ماريا مع يوفنتوس في 35 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.