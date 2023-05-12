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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

اللواء محمد عبد الله
اللواء محمد عبد الله

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لغز العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

 

فقد تم ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وملك والده ، وضُبط بحوزتهما (2 هاتف محمول) مجهولين المصدر ، وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب"الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المُشار إليها وإرتكابهما عدد  (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية" -  مقيم بدائرة قسم السلام ثان) "تم ضبطه" وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة .

 

وضبط ( شخص – له معلومات جنائية) وبحوزته (عدد من مفاتيح السيارات - سلاح أبيض "مطواة") وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات إعترف بقيامه بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخر تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام المفاتيح المضبوطة ، وتقطيعها بقصد التصرف فى أجزائها بالبيع ، وقد أمكن ضبط الأخير وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار- مبلغ مالى  - ميزان حساس) ، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بها وإعترف بإرتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط سيارة بمحيط سكن أحدهما "كاملة بدون تقطيع" وعُثر على أجزاء من سيارتين ، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى أجزاء السيارتين بالبيع لتجار الخردة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

 

كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) ، وبحوزته ( 2 كشاف إنارة كبير الحجم) مجهولين المصدر وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق" وأقر بإرتكابه (3) وقائع سرقة هواتف محمولة ومبلغ مالى بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

 

وضبط (أحد الأشخاص) ، وبحوزته ( شاشة تليفزيون – هاتف محمول) مجهولين المصدر وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقته للشاشة المضبوطة  حال عمله بداخل مقهى بمحافظة الجيزة والهاتف المحمول من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة بأسلوب "المغافلة" ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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