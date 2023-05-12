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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يتفقد أعمال الطرق والمرافق الجارية بالمدينة

صدى البلد

قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بتفقد أعمال الطرق والمرافق الجارية بمنطقة (الامتداد - التجمع الأول - مركز خدمات التجمع الخامس - دار مصر القرنفل - سكن مصر غرب الجامعات - مشروعات المرافق بمنطقة الامتداد)، يرافقه مسئولو الجهاز والتجمعات الثلاثة.

 

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه يتم تطوير مركز خدمات التجمع الخامس، واستحداث أماكن انتظار سيارات بمنطقة الامتداد وأيضا بالتجمع الأول ومركز خدمات التجمع الخامس، بجانب التأكيد على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل مشروعات الإسكان وأيضاً الاهتمام بالزراعة ومَرمَّات الطرق وإعادة الشىء لأصله، بعد أى أعمال إصلاحات مرافق ( كهرباء – غاز )، كما تم المرور على مشروعي جنة ودار مصر الأندلس.

 

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على ضرورة متابعة أى مخالفات بكمباوند " جنة " للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري والخصوصية للكمباوند.

 

وفي سياق متصل، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، أعمال تركيب محبس تخفيض ضغوط المياه بأحد الخطوط لانتظام المياه بكمباوند جنة بالتجمع الثالث، حيث سيعمل محبس تخفيض الضغوط على تثبيت ( ضغط المياه ) المناسب لكمية الاستهلاك مما يؤدي أيضا إلى الحفاظ على الشبكة داخل الكمباوند.

 

وذكر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه قد تم تشغيل خط انحدار عقب عطلة عيد الفطر المبارك، لإضافة مصدر آخر لتغذية الكمباوند، وجارٍ التجهيز لتركيب طلمبة جديدة بعنبر الضغط بمحطة تنقية القاهرة الجديدة لانتظام ضغوط المياه بمشروع دار مصر " المرحلة الثانية " بمنطقة الأندلس.
 

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