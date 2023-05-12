فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

دعم مؤدي المهرجانات حسين غاندي زميله السادات بعد القبض عليه مع فتاة وبحوزته مواد مخدرة.

ونشر غاندي صورته معه على فيس بوك وكتب عليها "ان شاء الله خير يا اخويا دعوتكم ربنا يعديها علي خير".

القبض على السادات :

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على السادات مؤدي المهرجانات رفقة فتاة ليل وشخص آخر، بحوزتهم مواد مخدرة، داخل فيلا في منطقة الشيخ زايد، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث الشيخ زايد ثان يفيد بإلقاء القبض على السادات مؤدي المهرجانات، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وأفادت التحريات بأن السادات كان بصحبة سيدة وتاجر مخدرات، بحوزتهم 5 جرامات من مخدر الآيس داخل شاليه مستأجر بمعرفة مطرب المهرجانات، وتباشر الجهات المختصة التحقيق.



النقابة ترد على القبض على السادات :

علق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على أزمة السادات مغني المهرجانات الشهير بعد القبض عليه خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في تصريحات صحفية، إن النقابة غير مختصة بالتعليق على أزمة السادات، لأنه لا يحمل عضوية النقابة أو حاصل على تصريح منها للغناء.

وأكد الدكتور محمد عبد الله في تصريحاته أن المقبوض عليه لا يحمل عضوية ولا تصريح للعمل.. والنقابة ملهاش دعوة بيه والجهات المختصة هي اللي بتحقق في الموضوع".

واستطرد قائلا: "مش أي حد بيغني النقابة بتدخل.. لا هي بتتدخل للأعضاء العاملين فقط والمنتسبين حسب الحالة.. نتدخل في الجانب المهني فقط ".

السادات وفيلم المهرجان:

وكان السادات قد شارك من قبل في فيلم المهرجان ؛ والتي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل.



يتناول الفيلم أغاني المهرجانات التي إنتشرت في السنوات الأخيرة، من خلال قصة إثنان من مؤدي هذه الأغاني (علاء فيفتي وسادات) واللذان يقطنان في إحدى المناطق الشعبية ويجدا أنفسهما في مواجهة العديد من التحديات من أجل إثبات الذات في عالم صناعة موسيقى المهرجانات.

كما قدم السادات العديد من أغاني المهرجانات والتي اشتهر بها خلال فترة وجيزة.