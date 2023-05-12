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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

صدى البلد

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع مؤدي المهرجانات السادات وفتاة وتاجر مخدرات بعد إلقاء القبض عليهم داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، حيث طلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة. 

 

وطلبت النيابة الصحف الجنائية للمتهمين الثلاثة بعدما أشارت التحريات الأولية إلى أن "السادات" سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بالقاهرة، كما طلبت الاستعلام عن سابقة اتهام الفتاة المضبوطة في قضايا آداب من عدمه. 

 

وحرزت النيابة المواد المخدرة "مخدر الآيس" المضبوطة بحوزة المتهمين وارسلته للمعامل الكيماوية لفحصه ومازالت التحقيقات مستمرة. 

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إلقاء القبض على مطرب المهرجانات السادات وفتاة وشخص ثالث داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، وتبين أن معلومة وردت إلى مباحث الجيزة بتواجد شابين وفتاة داخل فيلا مستأجرة يمارسون الأعمال المنافية للآداب، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح البلاغ وفحص مدى صحة المعلومات. 

 

وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكلف فريق بحث تحت إشراف العميد محمد أمين، رئيس قطاع مباحث أكتوبر، بالتأكد من المعلومات الواردة وتم تقنين الإجراءات وتم استهداف الشاليه وعثر بداخله على شخص وفتاة فى وضع مخل، وآخر يجلس بصحبتهم.

 

وتبين أن الشاب هو السادات مؤدي المهرجانات، والفتاة إحدى الساقطات يمارس معها الرذيلة والشخص الثالث تاجر مخدرات، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الأيس.

وبالكشف عن المطرب الشعبي تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بالقاهرة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة الذي أمر بتحرير محضر بالواقعة.

تم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق. 

ضبطا في وضع مخل مطرب مهرجانات مطرب مهرجانات شهير فيلا الشيخ زايد النيابة العامة

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