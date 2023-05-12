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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

صدى البلد

ترددت أنباء عن انفصال الفنان الشهير باسم ياخور عن زوجته رنا الحريري، وزادت الأخيرة الشكوك بحذف النجم السوري من حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستجرام.

 

رنا الحريري لم تكتف فقط بحذف صورها مع باسم ياخور وإنما حذفت حسابه من قائمة الأشخاص الذين تتابعهم من حسابها الشخصي.

 

حذفت رنا الحريري صورها مع باسم ياخور وتركت 3 أو 4 صور قديمة فقط وهو ما زاد من الشكوك حول انفصالهما. كما كتبت رسالة عبر خاصية القصص القصيرة جاء فيها: "الحياة لا تصبح أسهل أنت الذي تصبح أقوى".

كما نشرت رنا الحريري صور عبر خاصية القصص القصيرة كتبت فيها: "الحياة مو شرط تكون سهلة، للأسف الحياة مو سهلة على حدا وأكيد كل إنسان ممكن يحس بالضعف في أوقات كثيرة، بس إذا في الحياة شخص واحد بيدعمك ويحبك بصدق، صديق حقيقي أو ممكن حدا من أهلك، رح ترجع تقوى وتتماسك ورح تقدر تتغلب على كل الصعوبات اللي تواجهك".

 

في المقابل احتفظ بسم ياخور بصداقة رنا الحريري عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور، إنستجرام، كما احتفظ بالصور التي جمعتهما.

باسم ياخور وزوجته رنا الحريري

ورغم تردد أنباء الانفصال وتزايد الشكوك حول الأمر إلا أن أي من الزوجين  لم يحسم الأمر إلى الآن بشكل قاطع وسط تردد أنباء بأن الانفصال وقع بالفعل بين الزوجين منذ فترة.

رنا الحريري باسم ياخور باسم ياخور وزوجته رنا الحريري

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