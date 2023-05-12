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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد حذف صورها مع باسم ياخور.. إطلالات أثارت الجدل لـ رنا الحريري

باسم ياخور و رنا
باسم ياخور و رنا الحريري

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنباء حول انفصال الفنان باسم ياخور عن زوجته رنا الحريري، وذلك بعد حذفها للصور التي كانت تجمع بينهما.

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 من جانب آخر تحرص دوما رنا الحريري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بأبرز الإطلالات والصور التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

 

كشفت صور رنا الحريري عن ذوقها الراقي و الرفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال المتناسقة مع قوامها ةالتي تكشف عن رشاقتها.

 

تحرص رنا الحريري على تنسيق قطع الاكسسوارات البسيطة التي تزيد من جاذبيتها و تمنحها أطلالة متكاملة، بالإضافة إلي الحقائب والأحذية الأنيقة.

 

أما من الناحية الجمالية، تعتمد رنا الحريري على تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ فيها، وتختار صيحات المكياج الهادئة.

رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
رنا الحريري و باسم ياخور
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