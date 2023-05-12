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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحنون للماضي.. 4 أبراج ترغب في استعادة أيام الطفولة

4 أبراج يرغبون في
4 أبراج يرغبون في استعادة أيام طفولتهم..هل أنت منهم؟

تشعر بعض الأبراج بالحنين إلى طفولتهم حيث يتذكرون حب أهلهم ودعمهم لهم، إنهم يحلمون باستعادة أيام البراءة، تميل هذه الأبراج  إلى الاعتقاد بأنها كانت الأسعد والأكثر راحة عندما كانوا أطفالًا، يقودهم هذا الشعور إلى التوق إلى طفولتهم.

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4 أبراج يرغبون في استعادة أيام طفولتهم
 

-برج العقرب

 تؤثر شخصياتهم التحفيزية بشكل كبير على من حولهم، يساعد برج العقرب الناس على اكتشاف قدراتهم واهتماماتهم المخفية ومنحهم الأدوات والموارد والدعم الذي يحتاجون إليه لمتابعة تطلعاتهم.

ولكن عندما يتعلق الأمر بحياتهم الشخصية، غالبًا ما يكمن شغفهم في أيام الماضي، إنهم يحلمون في أحلام اليقظة بالوقت الذي ساعدهم فيه والدهم في تعلم مهمة جديدة، أو أن أجدادهم أخذوهم إلى السوق.

قبل كل شيء، يستمتع برج العقرب بالتدلل، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبلوغ، فإنهم يجدون أن لديهم المزيد من المسئولية، ولحظات نادرة عندما يتم الاعتناء بهم. لذا ، فإنهم يتوقون لأيام طفولتهم الحلوة.

-برج السرطان

لديهم طرق خفية لإرضاء أفراد أسرهم، أو أزواجهم، ونادرًا ما يفسدونهم، لكنهم غالبًا ما يفكرون في الأوقات التي بذل فيها شخص ما جهودًا من أجلهم في بداية حياتهم ،برع آباء السرطان أطفالهم بأفضل ما في كل شيء، كما ساعدوا مواليد السرطان على تنمية الثقة بالنفس بالإضافة إلى تعريضهم لمتع العالم الخارجي. 

لذلك، عندما يأتي وقت في حياة السرطان يشعرون فيه بعدم الأمان ، فإنهم يرغبون في تجربة الطفولة الآمنة التي عاشوها مع والديهم، إنهم يفتقدون لإنجاز الأشياء لهم ، مثل الطهي، والغسيل ، ووجبات الغداء المعدة مسبقًا، بعد كل شيء ، من الطبيعي أن يجد مواليد السرطان أنفسهم أحيانًا يفتقدون الماضي، هذا عندما يفكرون في شبابهم أو مرحلة البلوغ المبكر ، ويتذكرون بشوق اللحظات التي تجعلهم يشعرون بالرضا.

-برج الميزان

من الصعب العثور على أي خطأ في أسلوب حياتهم سريع الخطى، أو جداول العمل المزدحمة، ولكن نتيجة لحياتهم المحمومة كبالغين ، فإنهم غالبًا ما يتوقون إلى الأوقات التي مرت عندما اعتنى بهم آباؤهم، لدى آباء الميزان طريقة لتلبية احتياجات أطفالهم.

بينما يحاول الميزان منح أطفالهم كل ما يطلبونه ، فإنهم يحاولون أيضًا منحهم أشياء قد لا يعتقدون أنها مهمة في الوقت الحالي ولكنهم سيقدرونها في المستقبل، غالبًا ما ينظر الميزان إلى أيام طفولته ويرغب في استعادة أفراح الوقت الذي مضى، يفوتون أنشطة مثل الحصول على مصروف الجيب والذهاب إلى الحديقة ومشاهدة التلفزيون بمجرد عودتهم إلى المنزل من المدرسة، وأحيانًا يفوتهم أيضًا الاستيقاظ بحماس ، خاصة في أعياد ميلادهم أثناء الطفولة.

-برج القوس

لدى مواليد برج القوس رغبة قوية في السفر وتجربة أنشطة جديدة. نتيجة لذلك ، عندما يتعلق الأمر بطفولتهم، غالبًا ما يأخذهم الآباء في إجازات جميلة أو رحلات إلى جزيرة المغامرات، كلاهما بلا شك مكانان يتمتعان بذكريات جميلة، إنهم يفتقدون طفولتهم ، والمعارف التي يعرفونها ولكنهم لم يروها منذ فترة ، أو الأشياء التي تجعلهم يشعرون بالأمان، عندما يفكرون في الذكريات المريحة التي يحصلون عليها عندما يسمعون الأغاني التي أحبوها عندما كانوا أطفا ، فإنهم يشعرون بالحنين إلى الماضي، إنهم يرغبون في قضاء حياتهم بأكملها في إعادة زيارة طفولتهم المجيدة.


 

 

الأبراج

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