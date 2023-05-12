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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

صدى البلد

أعلن حسن شاكوش مغني المهرجانات عن تقديم أغنية جديدة متعلقة بأزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

شاهد الفيديو:

وطرح حسن شاكوش برومو أغنية جديدة له، باسم ""عبستك إزاي يا دنيا"، وهو التريند الذي ساهم في انتشار اسمه كثيرا مؤخرا، ردا على رسائل مكتوبة بطريقة خاطئة نشرتها زوجته في محادثات خاصة بينهما.

وكتب حسن شاكوش عبر انستجرام، توضيحا للفيديو قائلا: "الحمد لله والشكر لله علي كل حال الحقيقة الفترة اللي فاتت شاركنا معاكم مشاكل كثيرة مكنش ينفع اننا نشاركها معاكم لأن محدش يعلم شئ طلاما محدش شاف حاجة وانا برضو هفضل عند قراري مش هتكلم في اي تفاصيل حتي مهما سمعت اي تجريح بس حقيقي كل شخص هيتسأل قدام ربنا عن كلامة بس الحمد الله وانا حابب اعتذر لكل اهل بيتي وجميع أفراد إدارة أعمالي وكل فرد في فرقتي علي الإساءة اللي بيتعرضولها يوميا من خلال السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا واسف تاني لكل اهل بيت في مصر وبرا مصر علي الاساءة اللي حصلت علي السوشيال ميديا وحابب اشارك معاكم التريند بطريقة كوميدية وفيديو ترفيهي علي التيك توك بدون الاساءة في اي شخص ربنا يعلم انها حاجه ترفيهيه فقط وربنا يهدي حال الجميع والحمد الله علي كل شئ وانتظروا شغل جديد الفترة اللي جاية دعواتكم".

شاهد الفيديو:

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