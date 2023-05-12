برلماني: الحوار الوطني يغير المفاهيم المغلوطة عن بعض الملفات

قال النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن حرص إدارة الحوار الوطني على عقد لقاءات مع ممثلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية الموجودة فى مصر، خطوة مهمة لتغيير كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن ملف الحقوق والحريات.

وأضاف " البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن عودة عمل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لإجراء حوار وطني بين المصريين وبعضهم البعض حول أولويات العمل الوطني، يتيح مساحات مشتركة بين الجميع.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني مفتوح للجميع، فالجميع مدعو للمشاركة وإبداء رأيه فيما يتعلق بكل القضايا التي تشغل ارأي العام وتهم شرائح كبيرة من المواطنيين لا سيما الاقتصادية منها، مشيرة إلى أن الحوار أصبح لغة العصر وهو السبيل الوحيد للخروج بمخرجات تسهم فى الخروج من الأزمات والتحديات الحالية التي نواجهها .

وثمن رسائل التأكيد التي تبعثها إدارة الحوار الوطني فى كل المنصات ووسائل الإعلام حول عدم وجود خطوط حمراء فيما يتعلق بأراء المشاركين المساحات مفتوحة للجميع، موجها الشكر للمنسق العام الدكتور ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية على الجهود التي بذلوها خلال فترة التحضيرات ومازالوا يبذلونها حتى انتهاء الحوار .