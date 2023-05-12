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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رانيا المشاط: نتطلع إلى العمل مع الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي

صدى البلد

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، التهنئة لأجاي بانجا، الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي، خلفًا لديفيد مالباس، المقرر أن يترك منصبه كرئيس للبنك الدولي مع نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر لمهمته الجديدة، مع أهمية التأكيد علي ضرورة تعزيز دور مجموعة البنك الدولي لمعالجة التحديات المتنامية والمتسارعة التي تواجه الدول متوسطة الدخل وتخفيف الأعباء علي الدول النامية والأقل نمواً.

وقالت وزيرة التعاون الدولي: "نتطلع إلى العمل مع الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي في تنفيذ إطار الشراكة الجديدة مع مصر للفترة من 2023-2027، لدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة"، مضيفة أن اختيار الرئيس الجديد للبنك الدولي يتزامن مع مناقشة خارطة تطور دور البنك الدولي، لبناء القدرة على الصمود و دعم جهود التنمية والنمو من أجل وضع حلول أكثر فاعلية لإنهاء الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة، وبما يتماشى مع رسالة البنك الرئيسية.

ويعد أجاي بانجا، المرشح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هو الرئيس الرابع عشر لمجموعة البنك الدولي، التي تأسست عام 1944 لمساعدة البلدان التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية في جهود إعادة الإعمار، ثم تطور من مؤسسة منفردة إلى مجموعة تضم تحتها 5 مؤسسات تنموية لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وبجانب البنك الدولي الذي يستهدف الدول متوسطة الدخل، يتبع مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التنمية الدولية IDA التي تقوم بمساندة الدول الأقل دخلًا من خلال التمويلات الميسرة للغاية، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية IFC الذي يعزز جهود مشاركة وتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ويضم البنك 189 دولة ممثلة من خلال المحافظين الذين يقومون بالمساهمة في وضع السياسات النهائية للبنك الدولي.
 

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