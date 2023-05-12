عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقف القطارات.. إضراب بمحطات السكك الحديدية في بريطانيا بسبب الأجور

صدى البلد

دخل عمال السكك الحديد، اليوم الجمعة، في المملكة المتحدة في إضراب عن العمل، للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم، بعد أن رفضوا مقترحات قدمتها شركات القطاع، حسبما أفادت أسوشيتيد فرانس برس.

وأضرب سائقو القطارات بدعوة من نقابة "أسليف"، في حين يضرب عمال الصيانة والمراقبة السبت بدعوة من نقابة RMT.

وأعلنت شركات السكك الحديد عن تأخير عدد من القطارات وإلغاء رحلات، بسبب الإضراب الذي يندرج في إطار النزاع الاجتماعي منذ شهور في المملكة المتحدة.

ديزني ونتفليكس الأبرز.. تهديدات من صناع السينما بتنفيذ إضراب في أمريكا

صواريخ بعيدة المدى.. بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

وقال الأمين العام لنقابة أسليف ميك ويلان لهيئة بي بي سي :“لا نريد الدخول في إضراب، لا نريد أن نصل إلى هذا، لكن بعد أربع سنوات من دون زيادة في الراتب نشعر بأن لا خيار أمامنا”.

واتهم ويلان الحكومة بأنها تفرض سوء النية ولا تتحاورمع النقابات وتقييد أيدي الشركات في المفاوضات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

الأهلى والترجى.. كيف تشاهد مباراة اليوم عبر البث المفتوح ؟

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

ترشيحاتنا

مشتاقون إليك.. لماذا حُمل أسامة الأزهري على الأعناق في إندونيسيا؟.. فيديو

توقف القطارات.. إضراب بمحطات السكك الحديدية في بريطانيا بسبب الأجور

كيف تحقق عبادة الدعاء في ساعة إجابة الجمعة؟ أدركه باثنتين

نسر الجزيرة يكتسح في تاريخ مواجهات الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

استشهاد فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في غزة

شركات صناعة السيارات الكبرى تتحدى إدارة بايدن| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

مراحش فرَحُه .. تعليقات المتابعين تشعل زفاف الدحيح على مواقع التواصل |صور

لن تتوقع أغلبها.. لهذه الأسباب يصاب الأطفال بالحساسية

نشرة المرأة والصحة| صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

فيديو

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ