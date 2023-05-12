توقف القطارات.. إضراب بمحطات السكك الحديدية في بريطانيا بسبب الأجور

دخل عمال السكك الحديد، اليوم الجمعة، في المملكة المتحدة في إضراب عن العمل، للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم، بعد أن رفضوا مقترحات قدمتها شركات القطاع، حسبما أفادت أسوشيتيد فرانس برس.

وأضرب سائقو القطارات بدعوة من نقابة "أسليف"، في حين يضرب عمال الصيانة والمراقبة السبت بدعوة من نقابة RMT.

وأعلنت شركات السكك الحديد عن تأخير عدد من القطارات وإلغاء رحلات، بسبب الإضراب الذي يندرج في إطار النزاع الاجتماعي منذ شهور في المملكة المتحدة.

وقال الأمين العام لنقابة أسليف ميك ويلان لهيئة بي بي سي :“لا نريد الدخول في إضراب، لا نريد أن نصل إلى هذا، لكن بعد أربع سنوات من دون زيادة في الراتب نشعر بأن لا خيار أمامنا”.

واتهم ويلان الحكومة بأنها تفرض سوء النية ولا تتحاورمع النقابات وتقييد أيدي الشركات في المفاوضات.