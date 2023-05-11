صواريخ بعيدة المدى.. بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس اليوم، إن لندن سترسل صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد أعلنت بريطانيا في وقت سابق، عن عدم تخطيطها حاليًا لتسليم مروحيات "إيه إتش-64" أباتشي لأوكرانيا.

وفي يناير الماضي، أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن لندن ستزود أوكرانيا بما يصل إلى أربع مروحيات حربية أباتشي بعد تسليمها لها دبابات "تشالنجر 2".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية إن الاستيلاء على الدبابة البريطانية من طراز “تشالنجر” من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا وعرضها خلال عرض عسكري في الميدان الأحمر سيكون ضربة لسمعة لندن العسكرية.