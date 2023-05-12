إقبال كبير على حفل شارموفرز في 6 أكتوبر.. صور

شهد حفل شارموفرز الذي يقام اليوم في أحد المولات الكبرى بمدينة ٦ اكتوبر اقبال جماهيري كبير قبل بدء الحفل بساعات، وحرص الحاضرون على ترديد اغاني شارموفرز وعفروتو قبل انطلاق الحفل.

فرقة مسار إجباري

من جهة أخرى، تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء حفل غنائي فى أمستردام يوم 18 مايو الجاري، ضمن جولتهم الصيفية فى أوروبا.

من ناحية أخرى، طرح المطرب هانى الدقاق عضو فرقة مسار إجباري أغنية "كأني بعيش" ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايات جروب الدفعة".

أغنية كأني بعيش من كلمات دعاء عبد الوهاب وألحان هاني الدقاق وتوزيع معاذ حامد.

وكان فريق مسار إجباري قد قدم حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وقدم الفريق فى الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى المفاجأة التى سبق وأعلن عنها أيمن مسعود أحد أعضاء الفريق وهي العرض الحي لأغنيتين من أحدث ألبوماتهم "نص الحاجات.

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

حفل شارموفر

حفل شارموفر

حفل شارموفر