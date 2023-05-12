ضمن"حياة كريمة"بقنا..الكشف على 920 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقوص

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية خزام التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".



قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٩٢٠ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٣١٢ حالة طب أطفال، ٢٦٣ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ٢٠٦ حالة أمراض باطنة ، ٧٨ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٤١ حالة تنظيم الأسرة ، ٢٠ حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٨٠ حالة.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪ ‬و قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، قدمت القافلة خدمات توعية بجانب الخدمات الطبية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٩٢ مواطناً.

و أضاف تاوضروس، بأن القافلة الطبية قدمت خدمات طبية وخدمات أشعة وتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.