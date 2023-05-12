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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة الـ21.. استرداد 52 فدانا من الأراضي الزراعية وأملاك دولة في قنا

حملات الإزالة بقنا
حملات الإزالة بقنا

نجحت الوحدات المحلية لمراكز ومدن قنا ، في إزالة عدد من التعديات بالزراعة والمباني علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية. 


وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين.

 

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وأشار محافظ قنا ، إلى أن إجمالى حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعدي بالمباني على مساحة 14 ألفا و 178 مترا، و 50 حالة تعدي بالزراعة، بإجمالي مساحة 51 فدانا و 23 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و 17 قيراط. 

وأضاف الداودى، بأن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وشدد الداودى، على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تطلقها الدولة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

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