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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا.. فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمركز أبوتشت غدا

أعمال صيانة كهرباء
أعمال صيانة كهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا ، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن قيام هندسة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بنطاق مركز أبوتشت، صباح غداً السبت، لبدء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أن فصل التيار الكهربائى سوف يشمل مناطق "النجمة والحمران، المحارزة، القناطر، مياه فرشوط واحد، مرشح النجمة".

 

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وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أن فصل الكهرباء سوف يبدأ من الساعة 4 حتى 7 صباحاً، على أن يعود التيار الكهربائى فور انتهاء أعمال الصيانة الدورية.

 

وأشار بيان الوحدة المحلية لمدينة أبوتشت، إلى أن فترة فصل التيار الكهربائى، يستهدف تنفيذ أعمال صيانة بنطاق المناطق المذكورة ما يستدعى فصل التيار الكهربائى، لحين الانتهاء من أعمال التركيب.

وأهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بالمواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، باتخاذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى، وتدبير احتياجاتهم اللازمة.
 

قنا أبوتشت فصل التيار الكهربائي الصيانة الدورية التيار الكهربائى

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