ربة منزل وراء الجريمة .. العثور على جثة فتاة داخل جوال بنجع حمادى

كشفت التحريات الأولية، عن تفاصيل مؤلمة فى جريمة العثور على جثة طفلة داخل جوال، بقرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تبين أن ربة منزل تقيم بجوار منزل الطفلة وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجت الطفلة، واتصلت بأهلها تطلب فدية ١٠ آلاف جنيه، وبعدما تحقق لها ما أرادت نحرت الطفلة و وضعتها فى جوال، و ألقت به فوق سطح المنزل.

و أثناء صعود شقيقة المتهمة إلى سطح المنزل، اكتشفت الجثة، فتعالت صرخاتها ، و أخبرت الأهالى بقيام شقيقتها بنحر الطفلة الصغيرة، ووضعها داخل الجوال.

وكان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة رودينا محمد كامل 8 أعوام، داخل جوال بقرية النجاحية بنجع حمادي، بعد تغيبها عصر الخميس.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، و إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.