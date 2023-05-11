تكريم 21 فائزا في مسابقة "الأصوات الذهبية" بتعليم نجع حمادي

كرم أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الخميس، المعلمين والطلاب والتلاميذ الفائزين في مسابقة " الأصوات الذهبية " والتي أشرف علي تنفيذها قسم التخطيط والمشروعات، بالتعاون مع قسم الموهوبين والتعلم الذكي، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال أحمد عزت عباس، رئيس قسم التخطيط والمشروعات المشرف علي تنفيذ المسابقة، إن المسابقة جرت فعالياتها خلال شهر رمضان المنقضي، وتقدم للمشاركة بها عدد كبير من المعلمين والطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأضاف عباس، شملت مجالات المسابقة، تلاوة القرآن الكريم، و الانشاد الديني، والغناء، و أسفرت نتيجة المسابقة، عن فوز 21 مشاركا ، 3 معلمين و 18 طالبا وطالبة من المتقدمين للمشاركة في فعاليات المسابقة.

تضمن التكريم، لجنة تقييم المسابقة المكونة من عبد الرحمن سلامة، موجه اللغة العربية والتربية الإسلامية، وإبراهيم محمد عرابي، موجه أول التربية المسرحية، و سوزي عادل موجه أول التربية الموسيقية.

و وجه مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، الشكر للقائمين علي تنفيذ المسابقة، ولجنة التقييم، والمعلمين والطلاب والتلاميذ الفائزين والمشاركين في المسابقة.