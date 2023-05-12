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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حرائق في 10 أحواش مواشي بقنا

حرائق بقنا
حرائق بقنا

شهدت عدة مناطق متفرقة بمحافظة قنا ، اندلاع حرائق فى 10 أحواش، نتج عنها بعض الخسائر فى المواشى، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارات تفيد اندلاع حرائق محدودة فى عدد من الأحواش بمناطق متفرقة بجنوب و شمال قنا ، دون أن تسفر عن وقوع أى إصابات بين المواطنين.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية بـرئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بفرق الإطفاء إلى مواقع البلاغات، وتمكنت السيارات من السيطرة على الحرائق، قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

 

تبين اندلاع حريق فى 3 أحواش بنجع غانم التابع لمركز فرشوط، و أسفر عن خسائر محدودة فى المخلفات، وحريق في 4 أحواش بقرية الدهسة بفرشوط، نتج عنه خسائر بعض المخلفات، مع نفوق جاموسة وماشية.

 

وفى مركز نقاده، تم السيطرة على حريق حوش بقرية صوص، على مساحة قيراط، نتج عنه خسائر بعض المخلفات، وحريق آخر بقرية دنفيق فى حوش خلف منزل، نتج عنه خسائر مخلفات زراعية.

 

كما تمكنت سيارات الإطفاء بقفط، من السيطرة على حريق في حوش بنجع الحمرا التابع لقرية الكلاحين، نتج عنه احتراق عدد من أشجار النخيل.

 

تحررت المحاضر اللازمة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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