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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجازات غير مسبوقة وشهادة عالمية .. السباحة المصرية تكتب التاريخ في سوما باي | صور

صدى البلد

لا تزال ردود الأفعال الإيجابية العالمية مستمرة تجاه النجاح الكبير الذى يحققه اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس من استضافة 3 بطولات عالمية فى ألعاب الماء لأول مرة فى التاريخ بخليج سوما باى بالغردقة، قبل أيام من ختام المنافسات.

وتلقى إدريس إشادة كبيرة من وفود أكثر من 33 دولة يشاركون فى البطولات العالمية بروعة التنظيم وإختيار المكان وحسن الاستضافة.

برونزية عالمية للسباحة المفتوحة 

كما جاء الإنجاز التاريخى العالمى غير المسبوق بحصد منتخب مصر للسباحة الميدالية البرونزية فى بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة وذلك لأول مرة منذ 30 عاما ليضفى مزيدا من السعادة على مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس فى ظل النجاحات الكبيرة التى يحققها منذ توليه المسئولية منتخبا لأربع دورات متتالية.

كما تصدرت ناشئات مصر للسباحة  الرانك العالمي بعد حصولهن علي مراكز متقدمة في بطولة العالم للكبار حيث فازت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني على الناشئات والسادس عشر للعمومي.

وحصدت السباحة نادين كريم المركز الثالث على الناشئات والسابع عشر للعمومي فى بطولة العالم للكبار وجاءت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع علي الناشئات والمركز الحادي والعشرين للعمومي.

وبذلك تكون مصر تقدمت خمس مراكز دفعة واحدة بعد بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في سيشيل 2022.

تفوق كرة الماء الشاطئية 

كما يقدم منتخب مصر لكرة الماء عروضا قوية فى بطولة العالم للعبة بسوما باى بعد فوزه على رومانيا 16-11 وفى المباراة الثانية قدم الفراعنة بقيادة مدربهم أشرف منصور عرضا قويا تكلل بالفوز على  صربيا بطل أولمبيادى ريو 2016 وطوكيو 2020 .

وتستضيف مصر ٣ بطولات عالمية في الرياضات المائية والتي في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من ٨ وحتي ١٥ مايو ٢٠٢٣ وذلك بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والكابتن طيار حسين المسلم رئيس الأتحاد الدولى للألعاب المالية والمهندس ياسر إدريس رئيس الإتحاد المصرى للسباحة وعضو الإتحاد الدولى للألعاب المائية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وإبراهيم المسيرى الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي التى تستضيف البطولات العالمية الثلاث وهى بطولة العالم للمياه المفتوحة 10 كم والثانية بطولة العالم كرة الماء الشاطئية للرجال والسيدات والتى تقوم لأول مرة على مستوى العالم  كون اللعبة حديثة العهد  والبطولة الثالثة هى بطولة العالم للسباحة التوقعية .

ويشارك نحو  600 متسابق من جميع أنحاء العالم خلال فعاليات البطولة .

 الوزير يشيد بنجاحات مجلس إدريس 

قدم د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباح، وأعضاء مجلس الإدارة ولاعبي المنتخب المصري للسباحة للناشئين والناشئات لتتويجه بأول ميدالية برونزية في تاريخ مصر في بطولة كأس العالم لسباحة المياه المفتوحة للفرق بسوما باي بمدينة الغردقة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بالنتائج المميزة التي تشهدها السباحة المصرية خلال الفترة الراهنة متمنياً التوفيق لجميع لاعبي المنتخب القومي بمختلف منافساتهم بالبطولات الدولية التي يشاركون بها خلال تلك الفترة وتحقيق مزيد من الإنجازات في إطار برنامج الإعداد والتأهيل إلى أولمبياد طوكيو 2021.

 الأولمبية تهنئ السباحة المصرية 

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس بعد تحقيق منتخب مصر الميدالية البرونزية في بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة المقامة في مدينة الغردقة.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الميدالية البرونزية لسباق التتابع لمسافة 6 كم بزمن وقدره ساعة و4 دقائق بعد أداء مشرف ومميز وفي إنجاز تاريخي لم يتحقق منذ 30 عاما.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبي المنتخب لميس السكري ونادين كريم ومحمد المصيلحي ويوسف مجدي على هذه النتيجة المميزة والتهنئة لاتحاد السباحة على النتائج المميزة التي تتحقق في كل البطولات خلال الفترة الحالية واستمرا في رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الأثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية.

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ياسر إدريس بطولات عالم فى العاب الماء سباحة المياه المفتوحة حسين المسلم د أشرف صبحى

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