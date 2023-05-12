عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور الراحل أحمد حلاوة.. الجواهرجي يعيد محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون السينمائي

فيلم الجواهرجي
فيلم الجواهرجي

يعود النجم محمد هنيدي، إلى التعاون من جديد مع الفنانة منى زكي، في السينما من خلال فيلم «الجواهرجي» في ثاني تعاون سينمائي بينهما منذ 24 عامًا، بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، حيث ينتظر عرض الفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة.

في منتصف عام 2021، بدأ النجم  محمد هنيدى، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد " الجواهرجى " مع النجمة منى زكي.

 

شخصية منى زكي في فيلم الجواهرجي

وتجسد منى زكي خلال الفيلم دور زوجة هنيدي وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، بينما يقدم آسر ياسين شخصية طبيب نفسي، ويظهر فى الفيلم بدور كوميدي.

فيلم الجواهرجي 

الفنان الراحل أحمد حلاوة  

قبل عامين، نشر الفنان الراحل أحمد حلاوة صورة له من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم الجواهرجي، ويلعب بطولته الفنان محمد هنيدي ومنى زكي.

وظهر أحمد حلاوة بملابس رجال الإسعاف، في صورة تجمعه بالنجمة منى زكي والفنان محمد هنيدي،  وذلك عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، معلقًا: "استراحة خلال تصوير فيلم الجواهرجي، إخراج إسلام خيري".

وظهر أحمد حلاوة بملابس رجال الإسعاف،

أحمد حلاوة في فيلم الجواهرجي 

أبطال فيلم الجواهرجي

يشارك بفيلم الجواهرجي العديد من الفنانين مع محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد حلاوة، منهم الفنان أحمد صلاح حسني ولبلبة وتارا عماد وريم مصطفى وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف عمر طاهر، وتحت قيادة المخرج إسلام خيري.

 

أحدث أعمال محمد هنيدي

فيلم “نبيل الجميل اخصائي تجميل” بطوله محمد هنيدى ونور و مادلين طبر احمد فواد سليم ورحمه احمد محمد سلام، ومحمود حافظ  حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميديه بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمه احمد.

 

حقيقة الجزء الثاني لـ صعيدي في الجامعة الأمريكية

ظهر الفنان محمد هنيدى، فى بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يرد فيه على استفسارات متابعيه حول أعماله القادمة. 

وقال محمد هنيدى: "من الممكن تقديم جزء ثاني من فيلم همام في أمستردام، ولن تكون شخصية همام فاشلة، فمثل تلك الشخصيات تكون أسطورة، وأيضًا من الممكن عمل جزء ثاني من فيلم الإنس والنمس، وكان فى جزء ثانى من فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".

وأوضح محمد هنيدي، أنه من الممكن أن يصنع فيلمًا قائمًا على شخصية الخالة نوسة من فيلم يا أنا يا خالتي.

وأشار محمد هنيدى، إلى إنه لن يشارك في موسم رمضان 2023، لأنه استغرق وقتا في تصوير فيلمه الجديد، ويفكر في خوض تجربة درامية جديدة خلال الفترة المقبلة، ولكنها ستكون من 15 حلقة فقط.

هنيدي محمد هنيدي منى زكى الجواهرجى فيلم الجواهرجى أحمد حلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

الحق نفسك.. إزاي تلغي طلبات الصداقة على فيسبوك

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

البيت الأبيض: اجتماع عاجل بين بايدن وزعماء الكونجرس لحل أزمة الديون الأمريكية

تحديث جديد| أول تعليق من "فيس بوك" لـ صدى البلد على أزمة طلبات الصداقة

موضوعات متعلقة

هتافات وصراخات.. جورج وسوف محاصر من معجبيه في طابا

ادعولي ربنا يثبتني| مطرب يعلن حل أزمته مع هاني محروس.. ويسجل القرآن بصوته

إلهام شاهين: نحتاج آراء المفكرين لدعم الحوار الوطني وإنتاج أعمال تاريخية

الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية.. صور

الصور الكاملة لحفل أنغام وتامر عاشور في أرينا الكويت

حميد الشاعري يحيي حفل زفاف نجل شكري أبو عميرة بحضور النجوم.. صور

أخبار الفن| شاهدة عيان تفجر مفاجأة حول أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد

في عيد ميلاده.. قصة بكاء طارق الشيخ بسبب زوجته وأبنائه

ترشيحاتنا

حقيقة إيقاف القيد بالزمالك وتغريمه مليون دولار بسبب باتشيكو

الأهلي ضد الترجي .. كهربا يحرز الهدف الثالث من متابعة جيدة

نهبوا البنوك واحتلوا 15 مستشفى.. بيان للجيش السوداني بشأن انتهاكات قوات الدعم

يهدد وجود البشر.. خبراء يحذرون من استخدام الذكاء الاصطناعي لهذه الأسباب

في ختام لقاءاته بالڤاتيكان .. البابا تواضروس يزور مكتب الكنائس الشرقية وسكرتير السينودس

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ