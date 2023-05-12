ظهور الراحل أحمد حلاوة.. الجواهرجي يعيد محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون السينمائي

يعود النجم محمد هنيدي، إلى التعاون من جديد مع الفنانة منى زكي، في السينما من خلال فيلم «الجواهرجي» في ثاني تعاون سينمائي بينهما منذ 24 عامًا، بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، حيث ينتظر عرض الفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة.

في منتصف عام 2021، بدأ النجم محمد هنيدى، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد " الجواهرجى " مع النجمة منى زكي.

شخصية منى زكي في فيلم الجواهرجي

وتجسد منى زكي خلال الفيلم دور زوجة هنيدي وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، بينما يقدم آسر ياسين شخصية طبيب نفسي، ويظهر فى الفيلم بدور كوميدي.

فيلم الجواهرجي

الفنان الراحل أحمد حلاوة

قبل عامين، نشر الفنان الراحل أحمد حلاوة صورة له من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم الجواهرجي، ويلعب بطولته الفنان محمد هنيدي ومنى زكي.

وظهر أحمد حلاوة بملابس رجال الإسعاف، في صورة تجمعه بالنجمة منى زكي والفنان محمد هنيدي، وذلك عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، معلقًا: "استراحة خلال تصوير فيلم الجواهرجي، إخراج إسلام خيري".

وظهر أحمد حلاوة بملابس رجال الإسعاف،

أحمد حلاوة في فيلم الجواهرجي

أبطال فيلم الجواهرجي

يشارك بفيلم الجواهرجي العديد من الفنانين مع محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد حلاوة، منهم الفنان أحمد صلاح حسني ولبلبة وتارا عماد وريم مصطفى وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف عمر طاهر، وتحت قيادة المخرج إسلام خيري.

أحدث أعمال محمد هنيدي

فيلم “نبيل الجميل اخصائي تجميل” بطوله محمد هنيدى ونور و مادلين طبر احمد فواد سليم ورحمه احمد محمد سلام، ومحمود حافظ حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميديه بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمه احمد.

حقيقة الجزء الثاني لـ صعيدي في الجامعة الأمريكية

ظهر الفنان محمد هنيدى، فى بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يرد فيه على استفسارات متابعيه حول أعماله القادمة.

وقال محمد هنيدى: "من الممكن تقديم جزء ثاني من فيلم همام في أمستردام، ولن تكون شخصية همام فاشلة، فمثل تلك الشخصيات تكون أسطورة، وأيضًا من الممكن عمل جزء ثاني من فيلم الإنس والنمس، وكان فى جزء ثانى من فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".

وأوضح محمد هنيدي، أنه من الممكن أن يصنع فيلمًا قائمًا على شخصية الخالة نوسة من فيلم يا أنا يا خالتي.

وأشار محمد هنيدى، إلى إنه لن يشارك في موسم رمضان 2023، لأنه استغرق وقتا في تصوير فيلمه الجديد، ويفكر في خوض تجربة درامية جديدة خلال الفترة المقبلة، ولكنها ستكون من 15 حلقة فقط.