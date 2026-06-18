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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمقدم 10% وبدون مصاريف إدارية.. عروض تمويلية جديدة على رينو ميجان

رينو
رينو
أحمد عبد القوى

تشهد سوق السيارات المصرية طرح عروض تمويلية جديدة على سيارة رينو ميجان، في إطار جهود شركات التمويل لتقديم حلول شراء أكثر مرونة للعملاء الراغبين في اقتناء السيارات الأوروبية.

وتتيح العروض الجديدة إمكانية شراء رينو ميجان بمقدم يبدأ من 10% فقط، مع إعفاء كامل من المصاريف الإدارية، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية المرتبطة بعملية الشراء ويمنح العملاء فرصًا أكبر للاستفادة من خطط السداد الميسرة.

وتتميز رينو ميجان بمحرك تيربو سعة 1.3 لتر يولد قوة تصل إلى 150 حصانًا، إلى جانب مجموعة من تجهيزات الأمان تشمل 6 وسائد هوائية، فضلاً عن فتحة سقف بانورامية كاملة قابلة للفتح، ما يعزز من مستويات الراحة والأمان داخل السيارة.

ويأتي طرح هذه العروض في وقت تشهد فيه سوق السيارات اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الأوروبية، خاصة مع تزايد الطلب على الطرازات التي تجمع بين الأداء والتكنولوجيا الحديثة وتجهيزات السلامة المتقدمة.

وتعكس المبادرات التمويلية الجديدة توجه الشركات نحو تنشيط المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء، من خلال تقديم برامج تمويل تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين، في ظل المنافسة المتنامية داخل قطاع السيارات المصري.

وتسهم هذه العروض في تعزيز فرص امتلاك السيارات الجديدة، خاصة مع التركيز على تخفيف قيمة الدفعات المقدمة وإلغاء الرسوم الإدارية، بما يدعم قرارات الشراء لدى العملاء الباحثين عن حلول تمويلية أكثر مرونة.

سبارة مصر عالم

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