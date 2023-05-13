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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دور المرأة في إدارة الأزمات ندوة بمركز إعلام مطروح

فاعليات الندوة بكنيسة
فاعليات الندوة بكنيسة الشهيدين

عقد مركز إعلام مطروح ندوة بعنوان (دور المرأة في إدارة الأزمات) وذلك بكنيسة الشهيدين بمدينة مرسى مطروح بحضور نيافة الأب اوغسطينوس دنيال راعى الكنيسة والأب كيرلس ميخائيل راعى كنيسة الملاك وعدد كبير من السيدات من المترددات على الكنيسة.

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حيث تحدث خلال الندوة وليد محمد يحيى إستشارى الإدارة العامة والمدرب المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول مفهوم الأزمة وأنواعها والفرق بين الأزمة والمشكلة.


وأشار يحيى إلى أهمية دور المرأة في الأسرة والمجتمع وعدد المهام والأدوار الحيوية التي تمارسها المرأة دائما في رعاية أسرتها، فهي خط الدفاع الأول للأسرة وهي أيقونة الإيجابية التي يتعلم منها الأبناء أبجديات الحياة،.


وأكد يحيى أن المرأة المصرية يتعاظم دورها خلال الأزمات التي تعصف أحيانا بالأسرة أو المجتمع مضيفا أن ذلك كان واضحا أثناء أزمة كورونا وما اتصل بها من آثار اقتصادية وصحية واجتماعية وغيرها حيث حملت الأم على عاتقها الحفاظ على صحة الأسرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل احترافي وبأبسط الإمكانات فضلا دورها الواضح في إعالة الأسرة ومواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.


وقال وليد محمد يحيى المكلف بأعمال أمين جامعة مطروح أن إحدى المنصات الرقمية للوظائف والعمل أظهرت في إحصائياتها أن النساء يتفوقن في التطوير التنظيمي وتدريب المواهب مقارنة بالرجال. حيث يتفوق حوالي 6.56 % من المهنيات في التطوير التنظيمي وتدريب المواهب مقارنة ب 3.26 % من الرجال المهنيين.


كما أشار يحيى إلى أهمية دور المرأة في التنمية المستدامة ورؤية الدولة ٢٠٣٠ ومنها القضية السكانية وأوضح أن المرأة شريك رئيسي في محور التنمية فالمجتمع ما هو إلا مجموعة من الأسر التي تقودها المرأة وكلما زاد وعيها ساهمت بقوة في دفع عجلة التنمية مما دفع القيادة السياسية المصرية للاهتمام بها على وجه الخصوص ويظهر ذلك من خلال المبادرات الصحية التي تهتم بالمرأة والفتاة والاهتمام بتعليم الفتيات والاجرءات الاجتماعية التي تهتم بالمرأة المعيلة كمعاش تكافل وكرامة وكذلك مشروع حياة كريمة الذي يسعى للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية.


كما أشار يحيى إلى العديد المكاسب التي جنتها المرأة المصرية بدعم من القيادة السياسية ومنها: إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية. وزيادة التمثيل الوزاري لها على نحو غير مسبوق، فهناك 6 وزيرات سيدات في الحكومة الحالية من إجمالي عدد الوزراء. وأضاف أنه تصل نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن إجمالي العاملين بالدولة إلى 24.8 % كما تولت المرأة منصب محافظ ونائب محافظ وشهد عام 2019 تعيين أول امرأة في منصب شيخ بلد كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، ل 57 % في المرحلة الأخيرة.


وتلاحظ انخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات أعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق. كما أن نسبة السيدات في الجهاز الإداري في الدولة 44.5 %.


بالإضافة إلى وصول نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة ل 46 %.

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