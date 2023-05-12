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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح تحيل عددا من الفريق الطبي والإداري بمستشفى الضبعة المركزي للتحقيق

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الجولة

أحال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، بمطروح عددا من أفراد الطاقم الطبي والإداري بمستشفى الضبعة للتحقيق بالإدارة القانونية بالمديرية لتغيبهم عن العمل دون عذر وعدم الانضباط وضعف الإشراف.

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جاء ذلك خلال تفقد الدكتور وكيل وزارة الصحة، بمطروح في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مستشفى الضبعة المركزي؛ لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة وخاصة مع قرب البدء في تنفيذ خطة تأمين الساحل الشمالي. تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية.


وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته والأمصال، ومخزون الأكسجين الطبي، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بالاستقبال والطوارئ
 

تمت مراجعة تنفيذ إجراءات استقبال الحالات الطارئة سواء حوادث أو غرق وغيرها وفقا للبروتوكولات الصادرة من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر الحضور والانصراف للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلاءم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى خلال شهر أبريل.
واستمع "سالم" لخطة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية التشخيصية والعلاجية والطارئة من أطباء الطوارئ على رأس العمل.


وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالتواجد في أماكن عملهم والاستعداد المستمر لأي حدث طارئ، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لكافة المستجدات والظروف ضمانا للتعامل الصحيح مع أي طارئ ومن أول مرة.
كما أعطى وكيل وزارة الصحة إنذارا لشركة النظافة لتدنى مستوى النظافة بالاستقبال والطوارئ. 


وفي نهاية الزيارة أكد على الفريق الطبي خلال اجتماع مصغر تم عقده مع السادة الأطباء على ضرورة الانضباط وحسن معاملة المرضى وتقديم كافة سبل الدعم الطبي والنفسي لهم وفق التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية.

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