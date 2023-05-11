رئيس جهاز التعمير: نعمل من خلال المشروعات على استقرار المواطن

اكد اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بأن جهاز التعمير يعمل على دعم المجتمعات البدوية من خلال مساعدة المواطن البسيط فى الصحراء على أن يستقر فى مكانة دون تغيير.

وأضاف لتحقيق هذا الهد ف يتم تقديم خدمات (الطرق – الإسكان البدوى – البنية التحتية... إلخ) لكي نقربه من المدينة أو نقرب المدينة إليه عبر إتاحة شريان حياة يصل ما بين المدينة والصحراء.

جاء ذلك خلال لقاء موسع بمركز إعلام مطروح تحت عنوان "جهاز التعمير – رؤية مستقبلية لتطوير وتنمية محافظة مطروح".



وأشار رئيس جهاز التعمير أن أهم المشروعات التي يقوم بها جهاز التعمير مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح بطول 300 كم) وهو طريق خرساني يعمل على سهولة وسرعة الوصول إلى مناجم الثروة في واحة سيوة وتشغيل ميناء جرجوب بمدينة النجيلة مما يسمح لمحافظة مطروح بنقل حوالي 20 مليار طن ملح صخري تنتجه واحة سيوة هذا الملح الصخري هو ثروة قومية يصب في صالح تنمية مصر بشكل عام ومحافظة مطروح بشكل خاص حيث يؤكد الخبراء أن ملح سيوة أشبه بالغاز الطبيعي الذي يمكن بعد تصديره للخارج ومعالجته أن يتحول إلى مصدر من مصادر الطاقة وخاصة في الدول الأوروبية، وينقسم الطريق إلى 6 قطاعات بطول 50كم لكل قطاع والطريق عبارة عن رصف خرساني بعرض 11.25م، وسمك 30 سم جاري العمل ب4 قطاعات وتم الانتهاء من 110كم رصف خرساني بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي 3 مليارات جنيه.