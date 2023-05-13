شاهد .. أول رد فعل لـ كهربا بعد فوز الأهلي على الترجي

شارك لاعب الأهلي محمود كهربا، صورة له من مباراة الأهلي والترجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خاصية استوري.

وظهر محمود كهربا في الصور من ملعب المباراة بعد فوز الاهلي علي الترجي وعلق علي الصورة: ربنا يحميك ويحفظك يارب".



تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادسفي ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .