أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. البابا تواضروس من روما: مصر قلب العالم

أخبار مصر.. زار قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق مقر السفارة المصرية في روما، وقال مصر يا أحبائي قلب العالم وهي سبب استقرار منطقة الشرق الأوسط.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



البابا تواضروس من روما: مصر قلب العالم وسبب استقرار منطقة الشرق الأوسط

زار قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق لقداسته، مساء اليوم الجمعة، مقر السفارة المصرية في روما، في مستهل زيارته الرعوية لإيطاليا، عقب انتهاء زيارته للڤاتيكان…

كاجوال ودون حراسة.. شاهد رئيس الوزراء يتجول في أحد المولات الشهيرة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو يتجول داخل أحد المولات الشهيرة دون حراسة وبملابس كاجوال..

انطلاق فعاليات أسبوع الموضة في نسختها الأولى من المتحف المصري بالتحرير

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، شهد مساء أمس الجمعة، المتحف المصري بالتحرير، انطلاق فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري…

البريد يحصل على شهادة ترشيد لريادة الطاقة والتصميم البيئي

حصل البريد المصري على شهادة "ترشيد" لريادة الطاقة والتصميم البيئي على تميّزه في تصميم وتنفيذ مكتب بريد فارس في مدينة أسوان بالاعتماد على أفضل سبل الاستدامة والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الوزراء يفتح ملف "الذهب" بعد ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.. إنفوجراف

خصص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ملفه الأسبوعي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، حول الطلب على الذهب عالميًّا…

مصر للطيران تشارك فى اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات AFRAA

شارك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران فى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 189 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA) وذلك باستضافة من الخطوط الجوية الإثيوبية، والذى عقد تزامنا مع معرض الطيران للشركاء فى الصناعة الذى تنظمه AFRAA من كل عام Aviation Stakeholders Convention…

وزير الصحة: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الأورام السرطانية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المنظومة الطبية المصرية تشهد تطورًا وطفرةً حقيقياٌ بمجال علاج الأورام السرطانية، بما يساهم في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، لافتًا إلى التعاون والتنسيق بين المؤسسات العلمية والجهات البحثية المتخصصة بملف الأورام…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



نمو 30% سنويًا .. مصر ونيوزيلندا تبحثان سبل تعزيز التعاون في السياحة

فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التواصل مع الأسواق السياحية المختلفة، التقت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة السفيرة " Amy Laurenson "إيمى لورنسون" سفيرة دولة نيوزيلندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة…

خلل في تطبيق فيس بوك .. وكوميديا المصريين في الكوميكس تتصدر المشهد

أثيرت حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، عقب تحديث موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الذي شهد خاصية إضافة صديق عند الدخول إلي صفحته الخاصة، دون رغبة صاحب الحساب الشخصي علي فيسبوك…

وزير الاتصالات: تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في التحول الرقمي

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع نيلز أنين وزير الدولة للتعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى؛ فى العاصمة الألمانية برلين؛ وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا فى مجال التحول الرقمى.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



النقل: وصول 15 عربة سكة حديد ثالثة مكيفة قادمة من المجر.. صور

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 15 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده…

في ختام لقاءاته بالڤاتيكان .. البابا تواضروس يزور مكتب الكنائس الشرقية وسكرتير السينودس

زار قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة قسم الكنائس الكاثوليكية الشرقية بالڤاتيكان، حيث كان في استقبال قداسته سيادة الكاردينال جوجوريتي رئيس القسم، وأعضائه…