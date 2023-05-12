النقل: وصول 15 عربة سكة حديد ثالثة مكيفة قادمة من المجر.. صور

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 15 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريد ه منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري إلى 770 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 271 عربة درجة ثالثة مكيفة ) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد

وأضاف الوزير أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتاً إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب .

تأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية و شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من اجمالي صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد جديد بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة، ليصل إجمالى العربات إلى 1350عربة والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

جدير بالذكر أن صفقة الـ(1350) عربة جديدة تتكون من عدد 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة ) بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية

IMG-20230512-WA0013

IMG-20230512-WA0009

IMG-20230512-WA0010

IMG-20230512-WA0011

IMG-20230512-WA0012