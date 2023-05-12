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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلل في تطبيق فيس بوك .. وكوميديا المصريين في الكوميكس تتصدر المشهد

صدى البلد

أثيرت حالة من الجدل  بين رواد السوشيال ميديا، عقب تحديث موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الذي شهد خاصية إضافة صديق عند الدخول إلي صفحته الخاصة، دون رغبة صاحب الحساب الشخصي علي فيسبوك.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاجات “مارك”، و"الفيس الجديد"، و"الابديت الجديد"، للتعليق علي الإصدار الجديد من موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتصدر الهاشتاجات التريند الأول والثاني والثالث، عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاءت التغريدات من قبل المصريين ورواد السوشيال ميديا، علي تحديث تطبيق فيسبوك الجديد، بين تعليقات كوميدية ومثيرة، كالاتي:

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