عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ختام لقاءاته بالڤاتيكان .. البابا تواضروس يزور مكتب الكنائس الشرقية وسكرتير السينودس

صدى البلد

زار قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة قسم الكنائس الكاثوليكية الشرقية بالڤاتيكان، حيث كان في استقبال قداسته سيادة الكاردينال جوجوريتي رئيس القسم، وأعضائه، واستمر اللقاء حوالي ٩٠ دقيقة تحدث خلالها سيادة الكاردينال عن تاريخ الكنيسة والكنائس الكاثوليكية الشرقية، وعن تاريخ الحوار بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية عبر الخمسين سنة الماضية.

بينما تكلم قداسة البابا تواضروس عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ تأسيسها على يد القديس مرقس الرسول كاروز الديار المصرية والصعوبات التي واجهتها وكيف كانت يد الله تعمل دائمًا فيها.

وأكد وفد الكنيسة القبطية خلال اللقاء أن عمق المحبة الذي نعيشه هذه الأيام لابد أن ينشأ عليه أطفال كنائسنا حتى يتعلموا أن المحبة هي بذرة الوحدة وهي التي تجمع اختلافنا وتنوعنا، وأشار الوفد أن حياة التقوى وتقديم الشهادة الحية هو جزءٌ من الوحدة. 

وبعد انتهاء الزيارة توجه قداسة البابا والوفد المرافق للقاء سيادة الكادينال ماريو جريك سكرتير سينودس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، الذى أكد أن زيارة قداسة البابا تواضروس زيارة لها أهمية خاصة، حيث أن الكنيسة الكاثوليكية تعيش مسيرة مجمعية مبنية على ثلاثة أسس هم: الوحدة والشراكة والكرازة، ونحن نعرف ان الكنيسة القبطية مثل باقي الكنائس الشرقية لديها غنى مجمعي ولذلك نتطلع إلى هذه الخبرة بشكل أكبر، لنتبادل خبراتنا معًا. وأضاف: "والآن أطلب من قداسة البابا أن يبارك المسيرة ويرافقنا بصلاته".

ثم ألقى قداسة البابا كلمة قال فيه: "نحن نسعد بهذا اللقاء وقد سعدنا بمقابلة قداسة البابا فرنسيس وترحيبه الحار، وأريد أن أقول لكم يا أحبائي أن الكنيسة القبطية كنيسة قوية، فأعضاء الكنيسة في مصر يبلغ عددهم حوالي ١٥ مليون وخارجها ٢ مليون قبطي يحبون الكنيسة، وإذا زرتم مصر سترون ثلاثة أهرامات وكذلك للتاريخ القبطي المسيحي في مصر ثلاثة علامات رئيسية يمكن نسميها أهرامات الكنيسة القبطية الثلاثة، وهي: 
الهرم الأول: التعليم اللاهوتي الأرثوذكسي: والذي بدأ منذ مارمرقس منذ أن أسس الكنيسة في القرن الأول الميلادي ولكن قبل القديس مرقس جاءت العائلة المقدسة إلى مصر وباركت أرض مصر ولذلك نحب نعيش على أرض مصر وهذا يجعل كنيستنا قوية في تعليمنا الارثوذكسي.

الهرم الثاني: هو الاستشهاد فكنيستنا نسميها كنيسة الشهداء،  قدمت شهداء كثيرين.

والهرم الثالث: الرهبنة فالراهب الأول في العالم هو القديس أنطونيوس الكبير ومازال وديره موجود بالبحر الأحمر والرهبنة في الكنيسة رهبنة حيه سواء رهبان عبادة وصلاة، وتمتد الكنيسة اليوم إلى أغلب بلاد العالم، ولدينا مدارس الأحد للأطفال، وخدمة شباب، ويوجد بكل كنائسنا اجتماع أسبوعي للشباب، ونهتم كذلك بالأسرة ونحاول أن نحافظ على الأسرة مما نسمعه من انحرافات حاليًا في العالم.

واستعرض نيافة الانبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، مهام ودور المجمع المقدس للكنيسة القبطية، مشيرًا إلى أن عدد أعضائه ١٣٥ وأنه مقسم إلى لجان متخصصة لدراسة كل الأمور الكنسية والخدمية.

IMG-20230512-WA0045
IMG-20230512-WA0045
IMG-20230512-WA0044
IMG-20230512-WA0044
IMG-20230512-WA0043
IMG-20230512-WA0043
IMG-20230512-WA0042
IMG-20230512-WA0042

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

الحق نفسك.. إزاي تلغي طلبات الصداقة على فيسبوك

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

تحديث جديد| أول تعليق من "فيس بوك" لـ صدى البلد على أزمة طلبات الصداقة

البيت الأبيض: اجتماع عاجل بين بايدن وزعماء الكونجرس لحل أزمة الديون الأمريكية

ترشيحاتنا

حقيقة إيقاف القيد بالزمالك وتغريمه مليون دولار بسبب باتشيكو

الأهلي ضد الترجي .. كهربا يحرز الهدف الثالث من متابعة جيدة

نهبوا البنوك واحتلوا 15 مستشفى.. بيان للجيش السوداني بشأن انتهاكات قوات الدعم

يهدد وجود البشر.. خبراء يحذرون من استخدام الذكاء الاصطناعي لهذه الأسباب

في ختام لقاءاته بالڤاتيكان .. البابا تواضروس يزور مكتب الكنائس الشرقية وسكرتير السينودس

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ