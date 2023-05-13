لا تستغني ربة المنزل عن إعداد المعجنات لإسرتها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل الخميرة البلدي في المنزل بأسهل الخطوات وبأقل المكونات للشيف سلمي الحافظ .

المكونات وطريقة عمل خميرة بلدي فى المنزل

نأخذ دقيق القمح أو دقيق الشعير ،وممكن نخلطهم مع بعض ونضيف لهم اللبن البلدي وماشي الحليب.

نخلطوهم في اناء حتى الحصول على عجين رخو كيلصق في اليد و نضيف للخليط تمرة أو فولة أو القليل من الزبيب أو قطعة من التفاح حسب المتوفر(هاد الشيئ كيساعد في عملية التخمر) ، يغطى الاناء اللي وضعنا فيه الخميرة البلدية و نتركه 48 ساعة وهكذا يصبح جاهزا للاستعمال .



طريقة الاستعمال

عند العجن نأخذ نصف كمية الخميرة البلدية و نضيفها للعجين و النصف اللي بقى نضيف ليه دقيق الشعير أو دقيق القمح الكامل و نخلطوا بالماء أو اللبن فقط و نغطي الخليط و نتركه ، نفس العملية تكرر عند كل عجنة و هذا ما يسمى بتربية الخميرة البلدية أي كتبقى عندنا دائما .



معلومات عن الخميرة البليدة : فيها حمض اللاكتك الذي يطهر الجهاز الهضمي، فيها أيضا بكتيريا لبنية تساعد فى علاج الجهاز الهضمي و تنشط خلايا المصران ، وفيها أيضا فطريات مفيدة للجسم و التي تعزز مواد مهمة مثل الفيتامين أ و ب .