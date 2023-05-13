كيلو اللحمة هيبقى بكام في العيد الكبير.. رئيس شعبة القصابين يجيب

‏علق محمد وهبة رئيس شعبة القصابين على أسعار اللحوم وقال انه تحدث منذ ثلاث او أربع سنوات مع الإعلامي عمرو أديب وقال أننا دولة غير منتجة للحوم حتى يعرف الناس ذلك ونعتمد بشكل كبير يكون على الاستيراد.

سعر كيلو اللحمة

وتابع محمد وهبة خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أننا دولة غير منتجة للحوم نحن دولة مستهلكة وكلما استهلكنا اكثر كلما اضطررنا للاستيراد وصرف الأموال، والإنتاج الحيواني في مصر لا يكفينا ولكن نريد أن الناس تتفاءل ولا تتوقع الأسوأ دائما، متابعا أن مع العيد الكبير سعر كيلو لحمة قد يصل إلى 350 جنيه.