يستمر أكثر من 10 دقائق.. ماذا تعرف عن ألم النوبة القلبية؟

علامات النوبة القلبية الخفيفة تجعل الشخص يشعر بأنه مرهق بشكل اعتيادي ولا ينتبه سريعا إلى أنها نوبة قلبية، ما يؤخر الحصول على المساعدة الطبية.

ألم النوبة القلبية المصغرة يستمر أكثر من 10 دقائق

ألم النوبة القلبية المصغرة يستمر أكثر من 10 دقائق

وفقًا لبحث نُشر على NCBI، فإن الألم الناجم عن النوبة القلبية المصغرة يستمر عادة لأكثر من 10 دقائق، وقد ينتشر هذا الألم إلى الذراع والرقبة والفك وقد يصاحبه غثيان وتعب وتعرق، لكن هذه الأعراض خفيفة للغاية، والتي يفهمها الناس على أنها مشكلة شائعة.

افعل هذا على الفور

إذا كنت تشعر بأعراض النوبة القلبية المصغرة هذه، فانتقل فورًا إلى أقرب عيادة أو مستشفى وقم بإجراء مخطط كهربية القلب.

سوف يتضح من تخطيط القلب على الفور ما إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية صغيرة أم لا؟ بعد هذا، العلاج اللازم سيتم إعطاؤه.

وفقًا لـ Healthline، يمكن لتخطيط القلب أن يكشف بوضوح عن النوبات القلبية الصغيرة، في هذا يميل ST أو T-web إلى أسفل، حيث إنه لا يوجد تقدم في Q-Web، بينما في حالة النوبة القلبية الشديدة ، ترتفع موجة ST ويحدث تقدم في الموجة Q.

هؤلاء الناس معرضون لخطر أكبر

إذا كنت تدخن أو لا تمارس أي نشاط بدني أو تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو السكري أو السمنة أو لديك تاريخ من الإصابة بنوبة قلبية في العائلة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.