الصداع النصفي والأرق ووجبة الإفطار..جمال شعبان يوضح أسباب الإصابة بتوقف القلب المفاجئ

قال جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الموت المفاجئ أصبح ظاهرة منتشرة بشكل كبير الفترة الحالية، بين الصغار والشباب أيضا، منوها بأن هناك عوامل تقليدية للموت المفاجئ مثل التدخين وضغط الدم المرتفع والكولسترول.

وأضاف "شعبان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج"من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أن الرياضيين يحدث لهم تضخم قلب، ومن الممكن أن تضخم عضلة القلب بشكل خاطئ، يتسبب في حدوث خلل كهربي، نتيجة ذبذبة بطينيه.



وشدد عميد معهد القلب السابق، على إجراء فحوصات طبية ومعرفة التاريخ الوراثي لحدوث السكتة القلبية في العائلة، متابعا: توقف القلب المفاجئ مرض منتشر وله خطورة كبيرة للغاية.



ولفت إلى أن إهمال وجبة الإفطار والقلق وقلة النوم والشعور بالصداع النصفي لدى السيدات من أسباب الإصابة بتوقف القلب المفاجئ، محذرا من خطورة العمل دون إفطار، بالإضافة إلى العمل لمدة ساعات طويلة.