دعاء يوم الجمعة لتحقيق الأمنيات الكثير منا ينتظر يوم الجمعة لما لهذا اليوم المبارك من فضائل كبيرة ويدعوا الله بما يريد لتحقيق الأمنيات لذا كثر البحث على جوجل تحت اسم دعاء الجمعة لتحقيق الأمنيات، وعلى المسلم في دعاء يوم الجمعة لتحقيق الأمنيات أن يدعوا بما يشاء في هذا اليوم المبارك لما فيه من ساعة استجابة ، وفي السطور التالية دعاء يوم الجمعة لتحقيق الأمنيات .

دعاء يوم الجمعة لتحقيق الأمنيات

ونقول في دعاء يوم الجمعة لتحقيق الأمنيات رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.

اللهمَّ إني أسألك بأعظم اسمٍ سميت به نفسك، أن تفتح لي أبواب الرزق كله، وترزقني الخير كله عاجله وآجله. يا كريم، يا كثير الجود والكرم، أنت الغني ونحن الفقراء، ارزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك.

-لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ هذه الكلمات فضلها عظيم في كل شيؤ وخاصة في دعاء يوم الجمعة لتحقيق الأمنيات.

-يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وامنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.

- ومن الكلمات الجميلة في دعاء يوم الجمعة لتحقيق الأمنيات اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

- اللهُم اجعل زوجتي من عبادك الصالحين الملتزمين بطاعتك، واتباع سنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم-، اللهُمَّ اغفر ذنبها، وطهر قلبها.

- اللهُمَ جمِلني في نظرها، وجملها في نظري، اللهُمَ لا تفرق بيني وبينها، اللهُم احفظها لي يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللهم حقق لنا جميعا ما نتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صلي وسلم على رسول الله.

-اللهم انى اسالك باسمك الأعظم الذى اذا دعيت به اجبت، اللهم انى اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى.. اللهم يا حي يا قيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم تلم ولم تولد ولم يكن لك كفؤا احد، يا حليم يا كريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يارب يا من احن على العبد من امه وابيه.



دعاء يوم الجمعة قبل المغرب

دعاء يوم الجمعة قبل المغرب قال تعالى في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، وعلينا الحرص على الوقت ما بين العصر والمغرب في دعاء يوم الجمعة قبل المغرب والاكثار بما نريد من ادعية في هذا اليوم وجاء في فضل ذلك الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة.

ونقول في دعاء يوم الجمعة قبل المغرب اللهمَّ رب السَّموات السبَّع، وربَّ العرش العظيم، ربنا وربُّ كلِّ شيء، أغننا بفضلك عمَّن سواك، وافتح لنا أبواب الزرق، ويسر له لنا عاجله وآجله.

-اللهمَّ أسألك يا كثير الجود والكرم، يا كثير العطاء، أنت الغني ونحن الفقراء، أغدق علينا الرزق ولا تجعلنا من القانطين.

-اللهمَّ سخر لي خلقك كلهم، ويسر لي أمري كله، وأعني واقضِ حاجتي، يا أرحم الراحمين. يا حيُّ يا قيوم، إني أستغيث برحمتك، أصلح لي شأني كلَّه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

-اللهم نوّر دربي وحقق لي ما أريد وأتمنى، وأسألك يا الله أن ترحمنا وترضى عنا وتعفو عنا وأن تدخلنا الجنة برحمتك يا الله.

- ويستحب قول اللهم قدر لي فأني لا أحسن التقدير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار وأرضني بما تشاء وكيف تشاء في دعاء يوم الجمعة قبل المغرب.

-اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك..، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.. رواه النسائي والإمام أحمد.

-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

-اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك..، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى»، رواه النسائي والإمام أحمد.

-اللهم إن همومنا قد كثرت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها، يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه.

الحمد لله رب العالمين، الذي علا فقهر، ومَلَكَ فقدر، وعفا فغفر، وعلِمَ وستر، وهزَمَ ونصر، وخلق ونشر، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله على كل شيء

دعاء يوم الجمعة للرزق

ونقول في دعاء يوم الجمعة للرزق اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك.

- اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين.

- حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

-ولا أجمل من كثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم الجمعة للرزق اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا ، وتشرح بها صدورنا ، وتطهر بها قلوبنا ، وتروح بها أرواحنا ، وتزكي بها نفوسنا ، وتغفر بها ذنوبنا ، وتستر بها عيوبنا ، وتضع بها أوزارنا ، وتثقل بها ميزاننا وتقضي بها حاجاتنا وتشفي بها مريضنا، وتسعد بها شقينا، وتوسع بها أرزاقنا، وتيسر بها أمورنا، وتؤيد بها أمرنا، وتعظم بها أجرنا، وتمد بها في أعمارنا، وتقبل بها أعمالنا، وتحفظ بها أسرارنا.

- اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه كذلك عن المسألة من غيرك، اللهم لا تشغل قلبي بما تكلفت لي به يارب العالمين، اللهم أعزني بالطاعة ولا تذلني بالمعصية. اللهم يا دافع البليات ، ويا كاشف الكربات ، ويا غافر الزلات ، ويا مقيل العثرات ، أقل عثراتنا ، وارحم ذلاتنا ، واكشف كرباتنا ، وكفر عنا سيئاتنا ، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

