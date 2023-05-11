النشرة الدينية.. دعاء الاستغفار والتوبة.. كيف تتخلص من الذنب المتكرر .. وعلي جمعة يوضح 3 أمور المخرج من قلة الحياء

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.

دعاء الاستغفار والتوبة .. وكيف تتخلص من الذنب المتكرر



المجاهر يتبجح بالمعصية | علي جمعة يوضح 3 أمور المخرج من قلة الحياء