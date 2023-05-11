النشرة الدينية.. دعاء الاستغفار والتوبة.. كيف تتخلص من الذنب المتكرر .. وعلي جمعة يوضح 3 أمور المخرج من قلة الحياء

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
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