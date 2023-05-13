قصر ثقافة السباعية بأسوان يحتفل بالعمال ودورهم في التنمية

شهد قصر ثقافة السباعية بأسوان، ندوة ثقافية بعنوان "عمال مصر.. عجلة التنمية"، ضمن البرامج الثقافية التي تعقدها الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالا بالعمال خلال شهر مايو الحالي.

شارك بالندوة الدكتور سيد الدالي دكتوراه في القانون بشركة النصر للفوسفات، والذي تناول في حديثه دور عمال مصر في الإنتاج، وكيف يدفع الإنتاج بدوره إلى تطور المجتمع وتنميته، واستعرض الدالي عددا من التجارب التنموية التي صارت مثالا يحتذى ودافعا أمام الكثيرين لتغيير واقعهم لمستقبل وغد أفضل. وشاركت نورا أحمد بحديث عن دور العمال في المجتمع، موضحة أنهم سبب ازدهاره، وعلى أيديهم وسواعدهم تبنى الأوطان.

وفي الختام قامت فرقة السباعية للإنشاد الديني بعرض فني قدمت خلاله عددا من الابتهالات والتواشيح وسط تفاعل الحضور.

الندوة نظمت بالتعاون بين الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وفرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وجاءت استمرار لفعاليات هيئة قصور الثقافة التي تقدم عددا كبيرا منها خلال شهر مايو الحالي احتفاء بعمال مصر، تقام بالعديد من مواقعها بالمحافظات وبعدد من التجمعات العمالية.