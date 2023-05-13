الطقس اليوم| استمرار انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء المائلة للبرودة

تشهد حالة الطقس اليوم، السبت، استمرار الاستقرار النسبي في الاحوال الجوية، حيث تظل درجات الحرارة في معدلها الطبيعي المنخفض 4 درجات مئوية بعد الارتفاع الملحوظ التي شهدته البلاد لفترة مؤقته.

وبحسب هيئة الارصاد الجوية، يعود الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بينما يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد بمناطق الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في حالة الطقس اليوم، شهدت ساعات الصباح الباكر نشاط للشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الارصاد من حركة الملاحة البحرية في البحر الاحمر خلال الطقس اليوم، حيث يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه يصل إلى متران ونصف، بينما البحر المتوسط يكون معتدل.

وعن درجات الحرارة اليوم، خلال حالة الطقس، بمختلف مناطق البلاد، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة

