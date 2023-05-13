آراء الفقهاء حول الدعاء أثناء الوضوء

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء فرقوا بين الدعاء أثناء الوضوء وكلام الناس أثناء الوضوء، فقالوا إن كلام الناس أثناء الوضوء غير مستحب أو مكروه.

وأضاف "فخر"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته عن سؤال مضمونه « ما حكم الدعاء أثناء الوضوء؟»، أن جمهور الفقهاء قالوا إنه لا مانع من الدعاء، بل إنهم استحسنوا لكل عضو دعاءً، فقالوا عندما يبدأ بالمضمضة يقول: “اللهم ارزقنى تلاوة القرآن وأعنى على ذكرك وشكرك حسن عبادتك”، وعندما يستنشق يقول: “اللهم أرني رائحة الجنة ولا ترني رائحة النار”، وعندما يغسل يده اليمني يقول: “اللهم آتني كتابي بيمني ولا تؤتني كتابي بشمالى ولا من وراء ظهرى”، وعندما يمسح على شعره يقول: “اللهم أظلنى بظلك يوم لا ظل إلا ظلك”، وعندما يمسح أذنه يقول: “اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه”، وعندما يمسح رقبته يقول: “اللهم اعتق رقبتي من النار”، وعندما يغسل رجله اليمين يقول: “اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الأقدام”، وعندما يغسل رجله اليسرى يقول مثل ذلك.

وأشار الى أن جمهور الفقهاء قالوا إنه لا مانع من الدعاء أثناء الوضوء ولكن بشرط أن لا يعتقدوا أن هذه الأدعية واردة ومأثورة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، لأن هناك كثيرا من الأحاديث الضعيفة التى لم تثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولكن بعض الفقهاء قالوا إنه يكره الدعاء عند الوضوء حتى لا يتحدث المتوضئ بأى شيء أثناء الوضوء.