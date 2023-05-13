أحمد مصطفى: مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع تستهدف القضاء على الإعاقة السمعية

قال أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع ، إن المبادرة تتكون من شقين، أحدهما متواجد في كافة المراكز الطبية والوحدات الصحية، متابعا: "يتم إجراء الكشف على الطفول في أول أسبوع من ولادته، داخل المراكز الصحية".

واسترسل “أحمد مصطفى”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”،: يتم إجراء كشف طبي آخر للطفل، وفي حالة وجود مشكلة في السمع، يتم تحويل الطفل إلى المستشفيات المتخصصة بالكشف المبكر، بإجمالي 34 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن الفحوصات الطبية تتم مجانا، وبدون أي مطالبات مالية، منوها بأن كشف وفحص السمع أصبح من الأساسيات، وذلك يعكس مدى اهتمام الدولة بالقضاء على الإعاقة السمعية.

وأوضح أن قاعدة البيانات الصحية، تعد من أهم الأساسيات المتواجدة في المنظومة الطبية، وذلك لمساهمتها في متابعة الحالة الصحية للمريض بشكل دوري.