هيئة الاستثمار تبحث مع عدد من الشركات الإماراتية التوسع في مشاريعهم بمصر

التقى حسام هيبة ، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ، عدد من المنظمات والجهات الاستثمارية ومجموعة من الشركات الاماراتية لمناقشة الاستثمار فى مصر او التوسع فى استثماراتها الحالية ، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM2023 في نسخته الثانية عشر المنعقد تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023، تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار" واستلام الجائزة الخاصة بفوز الهيئة بجذب افضل مشروع فى منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط .



واجتمع الرئيس التنفيذى للهيئة مع ممثلى عدد من الشركات والجهات والمنظمات الرسمية شملت

- شركة أفكو

- شركة OAcis للخدمات

- مجموعة ابو ظبى كابيتال

- شركة Aqua Fun

- غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة

- المنطقة الحرة بالفجيرة

- مجموعة شلهوب

- شركة الربيع

- منظمة الويبا

- UNCTAD

- World Economic Forum

- Moscow Agency of Innovations

- Dubai FDI

وجرى خلال تلك الاجتماعات مناقشة اوجه التعاون المشترك وبحث فرص الاستثمار بمصر، وكذا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع المستثمرين بإمارة رأس الخيمة و الفجيرة وتفعيل التعاون من خلال مشروعات التكامل الاقتصادى بين مصر والامارات ومشروعات تخزين البترول ،كما تم زيارة عدد من المصانع داخل المنطقة الحرة ، واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى مصري- إماراتي وكذا زيارة وفد من الغرفة والمنطقة الحرة لمصر خلال الفترة القادمة .

رئيس هيئة الاستثمار في الامارات



وتطرق الاجتماع مع ممثلى الشركات الى التعرف على خططهم فى الاستثمار فى مصر او خططهم التوسعية، حيث شهدت اللقاءات استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر وأهم المؤشرات الاقتصادية ، و الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة الاعمال في مصر والتي من أهمها:

إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية وتوفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة حيث تم تشكيل لجنة حكومية لتسهيل كافة إجراءاتها

وكذا تطوير البنية التحتية حيث شهدت مصر خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية والتي تم تهيئتها لاستقبال استثمارات ضخمة ومتنوعة وبشكل مستدام.



رئيس هيئة الاستثمار في الامارات

وأضاف أن مصر شهدت أيضا اقرار وثيقة ملكية الدولة التي تهدف الى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص،

بالاضافة الي برنامج الطروحات للشركات الحكومية لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال. والتأكيد على اهتمام الحكومة بحل التحديات الخاصة بسعر الصرف وتحويل الأرباح للخارج.

وإنشاء وحدة في مجلس الوزراء تكون مهمتها العمل على سرعة حل تحديات المستثمرين وكذا التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية

رئيس هيئة الاستثمار في الامارات

وشارك الرئيس التنفيذى للهيئة كمتحدث رسمي فى ٤ جلسات عمل خلال المؤتمر تحت عنوان ( منتدى الطريق الى الاستثمار العالمى ٢٠٢٣ ) و ( جودة الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي) و( التحول الرقمي للقطاعات المالية في العالم العربي ودور التكنولوجيا المالية في التنويع الاقتصادي ) و( تنمية مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر ، ودور وكالات تشجيع الاستثمار ) حيث تم الرد على العديد من الاستفسارات حول رؤية مصر نحو تهيئة بيئة مناخ الاعمال لجذب المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر وتحقيق اهداف التنمية المستدامة