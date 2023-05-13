شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان "عربي إعدادية الفيوم" عبر تليجرام

شهدت جروبات الغش على تطبيق تليجرام اليوم تداولا لصور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية 2023 اليوم بمحافظة الفيوم في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم .

بعد توزيع امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم في تمام التاسعة صباحا، قام أحد جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام بنشر صورة ورقة اسئلة الامتحان بالكامل بعد نصف ساعة فقط من توزيعها في اللجان ، وكتب شاومينج “جاري الحل .. لحظات

وبالفعل نشر شاومينج عبر تليجرام اجابات كاملة لامتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية 2023 في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم وكتب "حل امتحان عربي الفيوم بالكامل ".

جدير بالذكر أن امتحان اللغة العربية يستمر في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم من التاسعة صباحا حتى 11:30 صباحا، ثم يؤدي الطلاب بعد ذلك امتحان التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 ظهرا.

وكانت قد شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تسليم صناديق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، من المطبعة السرية، فى الساعة الخامسة صباحًا في فجر اليوم الأول لإنطلاق الامتحانات بمحافظة الفيوم

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على الالتزام بخطوط السير، والانضباط فى العمل ، خلال تسليم مظاريف الأسئلة إلى اللجان الإمتحانية على مستوى الإدارات التعليمية ، في الوقت المحدد، إلى مقار اللجان بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، كما قام مسئولى المتابعة بتوزيع المتابعين على مراكز توزيع الاسئلة بالادارات التعليمية.

كما أكدت دكتورة أمانى قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، على لجنة استلام وتسليم أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان بالتوقيع علي فتح محاضر تسليم الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل في العمل، والالتزام بالتواصل المباشر ،والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.