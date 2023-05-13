رجال سلة الأهلي يلتقي الاتحاد في ثالث مباريات نهائي دوري السوبر

سيكون الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على موعد مع مواجهة هامة مساء اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في ثالث مباريات نهائي دوري السوبر للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم، وتقام على صالة الشباب والرياضة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

ويسعى أوجستي بوش المدير الفني لقيادة اللاعبين نحو تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.

وحقق فريق رجال سلة الاهلي الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62.