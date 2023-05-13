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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة يطلق المرحلة الأولي من حملة لطرق الأبواب بعنوان بلدى أمانة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

في اطار جهود المجلس القومي للمرأة، لرفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع ، يطلق المجلس المرحلة الأولي من حملة ممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، وذلك بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادر ة ، وتبدأ الحملة في 15 مايو 2023 كمرحلة أولى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، أن الحملة تستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

وأضافت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المصرية وغيرها من البرامج التوعوية ، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ، ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانة بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جدارة ومهارات تواصل مع المستهدفين.

جدير بالذكر أن الحملة تسبقها دورة تدريبية للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.

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