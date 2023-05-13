الأوقاف: نسعى لنشر مراكز تحفيظ القرأن على مستوي الجمهورية| تفاصيل

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن خطة وزارة الاوقاف في شهر رمضان لكبار القراء كانت واضحة وبعد انتهاء الشهر الكريم عقد وزير الأوقاف اجتماعا مع المديرين في المديريات وتم التنبيه بالاستمرار فى الأنشطة الدعوية على مستوي الجمهورية، وقد تم أمس افتتاح مركز فضيلة الشيخ حشاد شيخ المقارئ المصرية في مسجد سيدي المرسي أبو العباس فى الأسكندرية، وقبله كان افتتاح مركز الدكتور نعينع فى مسجد سيدنا الحسين، ومركز تلاوة الشيخ أحمد تميم فى مسجد الحمد.

وأكد "عبد العزيز" أن مراكز تلاوة القرأن الكريم تعكس اهتمام الأوقاف بتلاوة القرأن الكريم سواء التحفيظ أو كيفية التلاوة الصحيحة، لأن وزارة الأوقاف تهدف إلى تلاوة الأنسان القرأن تلاوة صحيحة بالتجويد وسوف تنتشر مراكز التحفيظ على مستوي الجمهورية، وسوف يكون هناك اهتمام غير مسبوق من وزارة الأوقاف لتلاوة القرأن بقراءة صحيحة، لأن القراءة الصحيحة للقرآن تعني الفهم الصحيح للقرآن.



وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن فى إطار أهتمام الأوقاف بالأطفال الناشئة، سوف يبدأ اعتبارا من غد البرنامج الصيفي للطفل 2023 الذي يضم 22 ألف مسجد و49 علي مستوي الجمهورية وسوف يسجل كل مسجد بأسم الأمام المتواجد داخل المسجد الذي يكون فيها وذلك منشور على صفحة وزارة الأوقاف، وأن الوزراة تستهدف مليون قارئ والف حافظ ، وذلك لتربية الأولاد على الفهم الصحيح لمعاني القرأن الكريم والوطينة ووحدة الأسرة والفهم الصحيح للهويةالمصرية والمعتقدات.