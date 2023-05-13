سفارة الإمارات لدى مصر تشارك في افتتاح مسجد عيال زايد بمحافظة البحيرة | صور

شارك راشد الشحي – رئيس قسم الشؤون السياسية بسفارة دولة الإمارات لدى مصر في افتتاح مسجد عيال زايد بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور أحمد السويدي – المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، والدكتور محمد نبيه – رئيس مجلس إدارة جمعية عايش (الجهة المنفذة لمسجد عيال زايد)، وكوكبة من قيادات وعلماء وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة.



وأكد الشحي في كلمته بأن ما يميز العمل الخيري لدولة الإمارات، فضلاً عن كونه عالمي الطابع، أنه يستند إلى اعتبارات إنسانية بحتة تمليها طبيعة الشعب الإماراتي الأصيلة وقيادته الرشيدة المحبة للخير والعطاء، انطلاقاً من التزامها بالمبادئ والقيم الإسلامية السامية، وإيمانها بأهمية تعزيز العلاقات الأخوية والإنسانية مع مختلف الدول والشعوب في العالم. وأن الهدف الأسمى والمحرك الرئيسي لكل المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات هو خدمة البشر أينما كانوا وأياً كان انتماؤهم الديني أو العرقي أو الثقافي وتقديم الدعم والمساندة لهم طبقاً لما تمليه اعتبارات الأخوة الإنسانية.



موضحًا بأنه في ظل حرص الإمارات على استمرارية هذا الدور الإنساني أنشأت العديد من المؤسسات التي أصبح دورها الإنساني عالمياً بكل معنى الكلمة، كما إنه من أجل تنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية وجمع خبرات الجهات الإماراتية القائمة على تقديم الاستجابة الإنسانية، تم تأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، بناءً على قرار مجلس الوزراء لعام 2014، والذي يعكس التزام الدولة بتطبيق أحدث الأهداف الإنسانية، وتعزيز مبدأ التعاون.

وقد أختتم كلمته بأنه لا شك أن مكرمة اليوم بافتتاح مسجد عيال زايد بمحافظة البحيرة، وبتمويل من قبل جمعية دبي الخيرية، يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الإمارات ومصر وتجسيدًا للتعاون المستمر والمشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وما يجمع البلدين من تعاون في نشر رسالة الإسلام الصحيحة التي تدعو إلى السلام والبناء والتنمية، وهو إهداء تقدمه دولة الإمارات إلى أهالي محافظة البحيرة وإلى شعب مصر العزيز.