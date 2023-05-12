محمد بن راشد يوجه بتوفير مساعدات عاجلة للنازحين السودانيين في الإمارات

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين.

وتستهدف تلك المساعدات تخفيف المعاناة وتلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين السودانيين، وذلك ضمن مبادرة الشيخ محمد بن راشد العالمية لشعب السودان.

وقال عبد الله بن دفنا، عضو الوفد الإعلامي للمبادرة:" إن مبادرة الشيخ محمد بن راشد، جاءت لتجسيد معنى الأخوة الحقيقي بين الشعبين السوداني والإماراتي، حيث سير طائرته الخاصة التي تحمل المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية للشعب السوداني".

وأوضح في فيديو عبر تويتر:“هذه المبادرة ليست جديدة أو غريبة على دولة الإمارات وقياداتها، فدائما ما تمد يد العون لأشقائها من العرب وتقف معهم في أزماتهم وظروفهم الخاصة”.

وأضاف: “فخور بوجودي في السودان وبالزي السوداني الذي أرتديه، وسط إخوتي السودانيين الذين أتمنى أن تنتهي أزمتهم على خير قريبا”.