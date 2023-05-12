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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توسط السعودية لحل أزمة السودان.. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبى

صدى البلد

أشاد الاتحاد الأوروبي بجهود المملكة العربية السعودية في التوسط لحل أزمة السودان، وصدر بيان عن المتحدث الرسمي باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل.

جاء في البيان :"إن الاتحاد الأوروبي يقدر الجهود الحثيثة التي يبذلها المفاوضون السعوديون والأمريكيون للتوسط في اتفاق جدة".


وأضاف البيان: إن الاتحاد الأوروبي أحيط علماً بتوقيع طرفي الصراع في السودان الليلة الماضية على إعلان الالتزام بحماية المدنيين بعد ثلاثة أسابيع من الصراع".

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وكانت قد رحّبت فرنسا، اليوم الجمعة، بالإعلان الذي تم توقيعه في جدة مع طرفي النزاع في السودان، والذي جاء فيه تعهدهما  بسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ودعت فرنسا الجانبين إلي وقف إطلاق نار مستدام، وإقامة ممرات إنسانية، وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية :"باريس تذكّر بأن هذه التعهّدات بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ملزمة قانونا للطرفين وفق القانون الدولي الإنساني”.

وتوصل ممثلون للجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى هذا الإعلان بعد مرور شهر على القتال .

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